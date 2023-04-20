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Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim

20.04.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim

Bayrama sayılı günler kalırken, zabıta ekipleri tarafından gıda üretim ve satış yerleri denetlendi. Ekipler, fırın, pastane, kasap, lokanta, kafe, market ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde genel hijyen, ruhsat, fiziksel ve teknik şartlar ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanım tarihine dikkat edildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayramı boyunca da görevlerinin başında olacaktır” diye konuştu.

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