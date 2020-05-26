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Ramazan bayramında şehit ailelerini unutmadılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal Kaymakamı Ramazan Bayramı sebebiyle şehit ailelerinin evlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Denizli’nin Çal Kaymakamı Ramazan Bayramı sebebiyle şehit ailelerinin evlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret sonrası şehitliğe ziyaretinde açıklamada bulunan Kaymakam Selin Sarı, "Vatan için yaşayıp öldüler; onlar toprağa değil kalplere gömüldüler" dedi.
Denizli’nin Çal ilçe Kaymakamı Selin Sarı, ilçe protokolü ile beraber Ramazan Bayramı sebebiyle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Sarı ziyaretin ardından şehitliğe giderek dua etti. "Şehitlerimize ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onları anmak, en kutsi görevimizdir" diyen Çal Kaymakamı Selin Sarı, “Canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk bayrağı altında huzur içinde yaşama şerefini veren Aziz şehitlerimizi saygıyla sevgiyle minnetle andık. Ruhları şad olsun. Vatan için yaşayıp öldüler; onlar toprağa değil kalplere gömüldüler" ifadelerini kullandı.

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