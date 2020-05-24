Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için mutlu olduğunu belirten Çiçek, "Çünkü şehitler bizim olmazsa olmazımız, onların kabirlerini mutlaka ziyaret ediyoruz. Onların sayesinde bu bayrak altında serbestçe dinimizi yaşıyoruz. Onlar bizim en büyük değerimiz." dedi.

Yavuz, tam şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, il dışında yaşayan şehit ailelerinin yerine de şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiklerini ifade etti.

Mezara karanfil bırakan Gül ve Şahin, kısıtlamadan muaf olan ve şehitliği ziyaret eden şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

- Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

Malatya'da da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretleri yaptı.

Kur'an-ı Kerim okuyan şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaparak dualar etti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın annesi Mehlika ve babası Suat Yıldırım da çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Anne Yıldırım, yaşadığı acının tarih edilemeyeceğini belirterek, "Makamı mertebesi o kadar yüce o kadar güzel ki ama bu acının tarifi yok, anlatılacak bir şey değil. Özlemi o kadar büyük ve ağır ki bunun mükafatının bu kadar büyük olması bize bir nebze de olsun teselli oluyor. Başka türlü bu acımızın çekilecek bir yanı yok. Özlemi anlatılacak, kelimelere sığacak bir şey değil. Onu o kadar çok özlüyorum ki bunu anlatamam. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın, kimseyi evladıyla imtihan etmesin." dedi.