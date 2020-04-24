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Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye iftar yemeği

VAN HABERLERİ  | 24.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle hem sokağa çıkamayan hem de ortak iftar sofralarında bu yıl buluşamayan vatandaşları düşünerek iftar sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürüyor.İpekyolu Belediyesi, İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Van Şubesi’nin işbirliğiyle Ramazan ayı boyunca her gün üç çeşit sıcak yemek ve ekmekten oluşan iftar yemeği, ihtiyaç sahibi bin 500 vatandaşa ulaştıracak.

Van’ın İpekyolu Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle hem sokağa çıkamayan hem de ortak iftar sofralarında bu yıl buluşamayan vatandaşları düşünerek iftar sofralarını ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürüyor.
İpekyolu Belediyesi, İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Van Şubesi’nin işbirliğiyle Ramazan ayı boyunca her gün üç çeşit sıcak yemek ve ekmekten oluşan iftar yemeği, ihtiyaç sahibi bin 500 vatandaşa ulaştıracak. Ramazan ayının hoşgörü, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde yaşanması için her yıl binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluştuğunu ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Maalesef bu yıl Ramazan ayını salgın tedbirleri sebebi ile buruk yaşıyoruz. Eskisi gibi bir ve beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmeyi temenni ediyor, kardeşlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın birlik olmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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