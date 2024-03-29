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Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu

İHA İHA
29.03.2024 10:17
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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kurulan Ramazan çadırı 7’den 70’e tüm Kayserilileri iftardan sonra bir araya getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık tarafından açılan Ramazan çadırına gelen vatandaşlar; hem çeşitli illerden gelen yöresel ürünlere ulaşabiliyor hem de etkinliklerle Ramazan’ın tadını doyasıya çıkartıyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Ramazan etkinlikleri programı çerçevesinde kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu pazarda 7’den 70’e herkes hem alışveriş yapıyor hem de düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor. Esnaf Kerim Sungur; "2 yıldır yapılmıyordu, öncesinde de pandemi vardı. Şuanda yapılması halk ve bizim tarafımızdan teşekküre şayan. Halkın ilgisinden memnunuz, çok güzel oldu. Millet bahçemizin tanınması ve bilinmesi için de güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Her akşam iftardan sonra çok güzel programlarımız var. Tüm Kayserilileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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