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“Ramazan Gamecode Camp” etkinliği düzenlendi

İHA İHA
19.03.2024 15:54
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teknogaraj Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından yazılım tutkunlarına yönelik "Ramazan GameCode Camp" etkinliği düzenlendi.

“Ramazan Gamecode Camp” etkinliği düzenlendi

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, sıfırdan başlayarak Python dilinin özelliklerini ve bu dilin oyun geliştirme alanındaki potansiyelini keşfetti.

Kodlama kampı kapsamında, projeye nasıl başlanacağı, karşılaşılan hataların nasıl çözüleceği ve projeye yeni özelliklerin nasıl ekleneceği konuları ele alındı. Etkinliğe 50 kişi katıldı. 16 Mart tarihinde iftarda başlayıp 17 Mart’ta sahurda sona erdi.

Python dilinin temel özellikleri detaylı incelendiği etkinlikte katılımcılar oyun geliştirme için popüler bir kütüphane olan Pygame’in kullanımını da gerçek oyun projeleri üzerinde görüp öğrenme fırsatı yakaladı.
Etkinliğin sonunda katılımcılar Python dilini ve oyun geliştirme sürecini daha yakından tanımanın yanı sıra, birbirinden eğlenceli oyunlar geliştirme yeteneklerini de geliştirdiler. "Ramazan GameCode Camp" etkinliği, Teknogaraj’ın yazılım tutkunlarını bir araya getirerek, teknolojiye olan ilgiyi artırmaya yönelik atılmış önemli adımlardan biri haline geldi.

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