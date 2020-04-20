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Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar denetlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Marmaris, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi pide çıkartacak fırınlarda denetim yaparak işletme sahiplerine korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundular.Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ekibi ile birlikte Ramazan ayı öncesi ramazan pidesi imal edip satacak fırınlarda denetim yaptı.

Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar denetlendi

Marmaris, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi pide çıkartacak fırınlarda denetim yaparak işletme sahiplerine korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundular.
Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ekibi ile birlikte Ramazan ayı öncesi ramazan pidesi imal edip satacak fırınlarda denetim yaptı. Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri fırıncılara anlatan Nejmettin Kaya, maske-eldiven takılmasını, çalışırken “sosyal mesafe” kuralına uyulması konusunda bilgilendirdi. Pide almaya gelen vatandaşların “sosyal mesafe” kuralına uymaları konusunda işletmecilerin duyarlı olmasını istedi. İşletmelerin önlerine yerlere yapıştırılan “ Burada durunuz” yazılı çıkartmaların mutlaka olması bildirildi.
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Ramazan pidesini fırınlardan her aileden bir kişinin alabilecek ve bekleme noktaları oluşturulacak.

Ramazan öncesi Marmaris’te pide çıkaracak fırınlar denetlendi

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