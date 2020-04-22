Ramazan öncesi salgın denetimleri

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir denetim seferberliği başlattı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere başladı. Ramazan ayı boyunca yapılacak denetimler ramazan sonrasında da devam edecek. Ramazan ayı öncesi yapılan gıda denetimlerine; İl Müdürü Seyit Yıldız ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Oktay Köksal’da katıldı.Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız denetimler esnasında yaptığı açıklamada, Korona virüs (Covid-19) salgınının başlangıcından itibaren yoğun bir denetim seferberliği başlattıklarını ve bu kapsamda gıda üreten ve satışını gerçekleştiren bütün işletmeleri denetlediklerini belirtti. Yapılan denetimlerde çalışan personelin maske eldiven kullanımı, açıkta ürün satışının yasaklanması gibi virüsün yayılmasını engellemeye yönelik uygulamalara ağırlık verdiklerini belirten Yıldız, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak tüketeceği özellikle unlu mamuller, ekmek, tatlı şeker ve şekerli mamuller gibi ürünleri üreten ve satışını gerçekleştiren işletmelerin denetimlerini daha da yoğunlaştıracağız.Bu süreçte vatandaşlarımızın da alış veriş esnasın da sosyal mesafeye dikkat etmesi, market ve diğer satış yerlerine maskesiz girmemesi gerekir. İşletmelerinde, müşteri ve çalışanların kullanımı için el dezenfektanlarının bulundurması gerekir. Ramazan ayı boyunca da bu denetimlere devam edilecektir. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızın ramazan ayına yönelik yayınladığı genelge gereği; ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde yaşanabilecek yoğunluğun oluşturacağı bulaşma riskini azaltmak için fırınlarda, ekmek ve pide üretimi ile özel sipariş alımı 2 saat öncesinden sonlandırılacaktır.’’ dedi.

Yaşanılacak olan bu süreçte vatandaşların hassasiyetinin önem arz ettiğini söyleyen Seyit Yıldız, vatandaşların açıkta satılan özellikle ekmek ve tatlı gibi ürünleri satın almamaları, eldiven ve maskesiz satış yapan görevlileri uyarmalarını, asıl denetçinin tüketici olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti. Virüsün yayılmasının asgari seviyede olması için İl Müdürlüğü olarak gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız,“Vatandaşlarımızın da gördükleri olumsuzlukları Alo gıda 174 hattı ve 05011740174 numaralı whatsapp hattına bildirmeleri önem arz etmektedir. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Sivas halkına, sağlık ve mutluluk içerisinde bir Ramazan geçirmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.

