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Ramazan paketi yardımları vatandaşı sevindirdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 10:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilerek, İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan 400 adet Ramazan yardım paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından organize edilerek, İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan 400 adet Ramazan yardım paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Simav ilçe merkezi, belde ve köylerindeki 213 caminin din görevlileri tarafından teslim alınan yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, ihtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan ayındaki ihtiyaçlarını karşılamak için bir hazırlık yapıklarını belirtti. Müftü Aydın, “Diyanet Gençlik Merkezi’nde 400 koli hazırladık. Bu yardım paketleri, vatandaşlarımızın bize zekat olarak verip emanet ettikleri paralarla hazırlandı. İlçemizde bulunan 213 camiye 2’şer adet yardım kolisi teslim ediyoruz. Şu anda 256 din görevlisi arkadaşımız Vefa Sosyal Destek Grubu olarak alanda çalışmaktadır. Görevli arkadaşlarımız tarafından kendi alanlarında tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardım paketlerimiz veriliyor. Milletimizin selameti için hayırlara vesile olsun” dedi.
Gümüşsu köyü Küçük Camii İmam Hatibi Mustafa Gökçeoğlu, “Cami cemaati ve köylümüzü yakından tanıyoruz. İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan yardım kolisini, Ramazan öncesi Fatma İmren teyzemize verilmesini uygun gördük. Kendisine teslim ediyoruz” dedi.
Simav’a bağlı Gümüşsu köyündeki Fatma İmren (87) ve Akif Kılıç’a, verilmek üzere getirilen yardım paketleri, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından din görevlileri Mustafa Gökçeoğlu ile Yasin İpek’e teslim edildi. Ramazan paketini alan vatandaşlar, vesile olanlara teşekkür ederek ‘Allah devletimize zeval vermesin’ dediler.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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