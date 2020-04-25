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Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.04.2020 17:44 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.Sosyal belediyecilikte örnek ve öncü hizmetler yapan Çayırova Belediyesi, her zaman destek olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan’da da desteğini sürdürecek.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi

Çayırova Belediyesi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Sosyal belediyecilikte örnek ve öncü hizmetler yapan Çayırova Belediyesi, her zaman destek olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan’da da desteğini sürdürecek. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlayan sıcak yemek servisini bu yılda devam ettiren Çayırova Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulan 250 kişinin evine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek servisi yapacak. Ramazan’ın ilk günü başlayan ve 30 gün devam edecek servis hizmetinin yanında ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde de bulunan Çayırova Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 4 binin üzerinde kişiye gıda kolisi yardımında bulundu. İlçede sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara daha kolay hizmet vermek için bir süre önce, Çayırova Kart uygulamasını hayata geçiren belediye, bu süreçte vefa destek ekipleri ile Çayırova Kart’ı vatandaşların evine kadar ulaştırıyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve gıda kolisi desteğinde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi

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