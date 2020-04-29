YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Ramazanda kasaplara sıkı denetim

Ramazanda kasaplara sıkı denetim

ANTALYA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırırken ilçe genelinde hizmet veren kasaplara, hijyen ve kalite kontrol denetimleri uygulandı.Alanya Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sosyal faaliyetlerine hız verirken, rutin işlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırırken ilçe genelinde hizmet veren kasaplara, hijyen ve kalite kontrol denetimleri uygulandı.
Alanya Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sosyal faaliyetlerine hız verirken, rutin işlerini de aksatmadan sürdürüyor. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya genelinde faaliyet gösteren kasaplara denetim gerçekleştirdi. Gıda mühendislerinin de iştirakiyle gerçekleşen denetimlerde kasaplarda satılan ürünlerin genel kalitesi, işletmelerin hijyen durumu, çalışanların kılık kıyafeti ve ürünlerin saklama koşulları incelendi. İşletmecilere ve çalışanlara genel hijyen kurallarından ödün vermeden çalışılmasının insan sağlığı açısından önemini anlatan ekipler, tüm dünyada etkisini gösteren covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı gibi önlemlerin de gözetilerek satış yapılması gerektiğinin altını çizdiler. Denetimler, daha öncesinde olduğu gibi Ramazan ayında da belirli aralıklarla devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Tatvan’da sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu

Tatvan’da sosyal mesafe kontrol noktaları oluşturuldu

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:58
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:14

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Berkay Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Gültalya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

Antalya’da kurallara uymayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.