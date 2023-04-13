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Ramazanda kurdukları aşeviyle Bursa'dan Malatya'ya gönül köprüsü oldular

13.04.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında ramazanda günlük yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir'de depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara katkı sunuyor.

Kilometrelerce uzaktan gelerek ilçenin kırsal Kurucaova Mahallesi'nde depremde sağlam kalan bir binanın alt katını aşevine dönüştüren gönüllüler, ramazanda depremzedelere iftarlık hazırlıyor.

Vakfın Bursa Şubesi personelinden Osman Yenikara, AA muhabirine, Kurucaova Mahallesi'nde çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Kurucaova Mahallesi'nde yıkımın çok fazla olduğunu ifade eden Yenikara, Bursa'dan gelen gönüllü aşçılarla ramazanda günde yaklaşık 2 bin kişilik yemek çıkardıklarını belirtti.

"Geldik, gördük, gerçekten burada ihtiyaç çok fazla. Doğru bir yer seçtiğimizi gördük." diyen Yenikara, yardım faaliyetini sürdürdüklerini kaydetti.

"YOĞURT, KAYMAK, SÜT GETİRİYORLAR"

Yenikara, yemek için malzemelerin karşılanmasında mahalledeki vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

"Vakıf olarak tüm malzemeleri tedarik ediyoruz. Yapımını da dağıtımını da biz yapıyoruz. Halk da bize sağ olsun çok yardımcı oluyor. Yoğurt, kaymak, süt getiriyorlar. Buranın fasulyesi ünlü, fasulye getiriyorlar. Halktan sebzemizi, meyvemizi karşılayanlar var. Allah razı olsun." ifadelerini kullanan Yenikara, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

AZERBAYCAN'DAN GELEN ÜZÜMLE HOŞAF YAPTILAR

İHH gönüllülerinden Zeki Yaşar da Bursa'da aşçılık yaptığını anlatarak, depremzedelere hazırladıkları yemeklerle katkı sunmak için geldiklerini belirtti.

Yaşar, "Bugün menümüzde etli kuru fasulye, bulgur pilavı ve üzüm hoşafı var. Hoşafın üzümünü Azerbaycanlı kardeşlerimiz göndermiş." ifadelerini kullandı.

Cemil Çarkungöz de Bursa'da kuyumcu olduğunu, depremzedelere yardım için geldiğini belirtti.

İHH Doğanşehir gönüllülerinden Erkan Ergen ise ramazanın ilk gününden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan İHH Bursa Şubesi ekibine teşekkür etti.

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