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Ramazanda spor nasıl yapılmalı

MALATYA HABERLERİ  | 17.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla Ramazan süresince de spor yapılabileceğini söyledi.Faruk Açınar, ramazan boyunca hangi spor dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın ciddi manada mineral ve su kayıpları yaşanabileceğini kaydederek, "Aslında oruç tutulmayan dönemle karşılaştırılınca oruç tutulan dönemde egzersizde oluşan bu kayıpların miktarı açısından ciddi bir farklılık yoktur.

Ramazanda spor nasıl yapılmalı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Faruk Akçınar, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla Ramazan süresince de spor yapılabileceğini söyledi.
Faruk Açınar, ramazan boyunca hangi spor dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın ciddi manada mineral ve su kayıpları yaşanabileceğini kaydederek, "Aslında oruç tutulmayan dönemle karşılaştırılınca oruç tutulan dönemde egzersizde oluşan bu kayıpların miktarı açısından ciddi bir farklılık yoktur. Tek ve en önemli farklılık oruç tutulan dönemde bu kayıpların hemen yerine konma şansının olmamasıdır. Bu da vücudun zayıf düşmesine neden olabilir. Dolayısı ramazan ayında da spor yapılabilir, ancak özelikle şu dönemde bunu bazı kuralları da göz önünde tutarak mümkün olduğunca iftardan en az 2 saat sonraya koymak doğru olacaktır" dedi.
Sağlıklı yaşam için ramazan ayında spor yapanlara öneride bulunan Faruk Akçınar, "İftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde sosyal mesafe kuralları da dikkate alınarak yapılacak 45 dakikalık yürüyüşler sağlıklı yaşam için en kolay ve ideal olanıdır " şeklinde konuştu.
“2 saat beklemek lazım”
Akçınar, iftar yemeğinin üzerinden en az 2 saat geçmeden spor yapılmaması uyarısında da bulunarak, "Eğer iftar yemeğinin ardından spor yapılacak ise iftarda fazla yağlı, sindirimi zor besinler tercih edilmemeli ve spor için yemeğin üstünden en az 2 saat geçmelidir. Çünkü sindirim sistemi işlevi görmeden yapılacak fiziksel aktivite kalp krizi başta olmak üzere, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Aktiviteyi takiben de tekrar hafif şeyler yenilebilir. İftar öğünün ara öğün ile bölünmesi, hem iftarı takiben yapılan egzersizde oluşabilecek olası olumsuzlukları engeller hem de metabolizma ve sindirim sistemi açısından daha ideal olur" diye konuştu.

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