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Ramazanda sucuk ve pastırmaya zam yok

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış: - "Sucuk ve pastırma fiyatlarında da ramazan ayında artış olmayacak" - "Bizim açıklamış olduğumuz perakende satış fiyatları, sucuk 65-85 lira, pastırma ise 100-150 lira"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yapılmayacağını bildirdi.

Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kırmızı et, pastırma, sucuk fiyatlarının arttığı yönünde spekülatif açıklamalar olduğunu, bu asılsız iddialara kimsenin itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

"Bırakın zam yapmayı hatta fiyatlar bir miktarda düşmüş durumda." diyen Bağlamış, son iki ay içinde etin yüzde 5 değer kaybettiğini belirtti.

Tüketicilere, fahiş fiyat uygulayan firmaları KTB'ye ya da ilgili kurumlara şikayet etmeleri tavsiyesinde bulunan Bağlamış, "Bizim açıklamış olduğumuz perakende satış fiyatları, sucuk 65-85 lira, pastırma ise 100-150 liradır. Bu fiyatların dışında rağbet edip ürün almasınlar." dedi.

Salgın nedeniyle mezbahalardan kasap dükkanlarına kadar her aşamada yoğun tedbirler alındığını vurgulayan Bağlamış, dezenfeksiyon kurallarına göre kesim ve satış yapıldığını ifade etti.

- "Tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor"

Bağlamış, her zaman vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ramazan ayında da vatandaşımız gıdasını alsın diye kırmızı ete zam yapılmayacak. Kimse merak etmesin et, büyük ve küçükbaş hayvan stoğumuz en az bir yıl yetecek kadar mevcut. Üretici firmalarımızın hepsi de önlemlerini almış durumda. Ramazanda kırmızı et üretiminde bir sıkıntı beklemiyoruz, yine aynı şekilde sucuk ve pastırma fiyatlarında da ramazan ayında artış olmayacak. Bu sene ramazan sofralarının vazgeçilmezi pastırma ve sucuğun tüketiminin koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 15 daralacağını öngörmekteyiz. Ramazanda en çok kıyma, sucuk içi ve kuşbaşı tüketiliyor. Hatta tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor."

Et alınırken hijyene dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Bağlamış, kırmızı etin hijyen kurallarına uyan, dezenfeksiyon çalışmalarına önem veren, bilinir yerlerden alınmasını önerdi.

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