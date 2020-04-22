Ramazanda sucuk ve pastırmaya zam yok

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yapılmayacağını bildirdi.

Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kırmızı et, pastırma, sucuk fiyatlarının arttığı yönünde spekülatif açıklamalar olduğunu, bu asılsız iddialara kimsenin itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

"Bırakın zam yapmayı hatta fiyatlar bir miktarda düşmüş durumda." diyen Bağlamış, son iki ay içinde etin yüzde 5 değer kaybettiğini belirtti.

Tüketicilere, fahiş fiyat uygulayan firmaları KTB'ye ya da ilgili kurumlara şikayet etmeleri tavsiyesinde bulunan Bağlamış, "Bizim açıklamış olduğumuz perakende satış fiyatları, sucuk 65-85 lira, pastırma ise 100-150 liradır. Bu fiyatların dışında rağbet edip ürün almasınlar." dedi.

Salgın nedeniyle mezbahalardan kasap dükkanlarına kadar her aşamada yoğun tedbirler alındığını vurgulayan Bağlamış, dezenfeksiyon kurallarına göre kesim ve satış yapıldığını ifade etti.

- "Tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor"