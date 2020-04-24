YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

SİVAS HABERLERİ  | 24.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde kimliği bilinmeyen birisi köy bakkalına gidip köylünün tüm veresiye borçlarını ödedi.Osmanlı döneminden kalan, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan veresiye borçlarının ödenmesi geleneği son günlerde ülkenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.

Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyünde kimliği bilinmeyen birisi köy bakkalına gidip köylünün tüm veresiye borçlarını ödedi.
Osmanlı döneminden kalan, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan veresiye borçlarının ödenmesi geleneği son günlerde ülkenin bir çok noktasında görülmeye başlandı. Ramazan ayının ilk gününde kimliğini açıklamayan bir kişi Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyüne giderek köy bakkalındaki köy sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Benzer durum Sivas’ın bir çok köyünde de görüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan köy bakkalı Muhittin Fin, tanımadığı birisinin köylü birisinin yol göstermesi ile bakkalına gelip, veresiye defterinde ki tüm borçları ödediğini söyledi. Bakkala girip borçlarının ödendiğini öğrenen köy sakinleri, kim olduğunu öğrenemedikleri gizemli hayırsevere dua etti. Bakkal sahibi Fin’de tanımadığı bu kişiye teşekkür etti.

Ramazan’ın ilk günü veresiye defterlerini sıfırladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Sivas Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:26
Yatsı
20:52

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Altı köyde karantina kaldırıldı

Altı köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Güne siren sesleriyle uyandılar

Güne siren sesleriyle uyandılar

Aşık Veysel’in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aşık Veysel’in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.