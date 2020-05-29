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Rami’de yaya ve araç trafiği düzenlemesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Rami Yeni Mahalle’de bulunan, araç trafiğine kapalı Boşnak Hıdır Bey Sokak’ın yeniden araç trafiğine açılması amacıyla çalışma başlatıldı.Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Rami Yeni Mahalle ve Rami Cuma Mahallesi’nde hem yaya, hem de araç trafiğini rahatlatacak uygulamalar yapıyor.

Eyüpsultan Rami Yeni Mahalle’de bulunan, araç trafiğine kapalı Boşnak Hıdır Bey Sokak’ın yeniden araç trafiğine açılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Rami Yeni Mahalle ve Rami Cuma Mahallesi’nde hem yaya, hem de araç trafiğini rahatlatacak uygulamalar yapıyor. İlk etapta Rami Yeni Mahalle’de bulunan, araç trafiğine kapalı Boşnak Hıdır Bey Sokak’ın yeniden araç trafiğine açılması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yol kenarında bulunan demir dubalar söküldü, yerlerine beton mantar dubalar konularak yol ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Ayrıca yine Rami Yeni ve Rami Cuma Mahallelerinde ara sokaklarda, kaldırımlara araç park edilmesinin önüne geçmek, yayaların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla da düzenlemeler yapılıyor.

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