Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay'dan büyük tuzak! Selim mi yoksa Yamaç mı vuruldu?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'un 9 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 102. yeni bölümünde, Cumali Efsun gerçeğini öğreniyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da rolü olduğunu öğrenen Cumali, silahını çekiyor. Eve gelen Yamaç ise Efsun'un hamile olduğunu söyleyerek Cumali'yi durduruyor. Cumali ise kardeşi Yamaç'ın, babasının ölümünden sorumlu olan eski düşmanları Efsun'dan çocuğunun olacağını öğrenince yıkılıyor.

Diğer yandan ise Yamaç'ın girdiği operasyon heyecanı yükseltirken, Selim ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor.

Koçovalı kardeşlerin birbirine silahlarını doğrulttuğu sahnede duyulan patlama sesi ise gerilimi arttırıyor.

ÇUKUR 102. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.