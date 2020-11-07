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Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay'dan büyük tuzak! Selim mi yoksa Yamaç mı vuruldu?

07.11.2020 00:45 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinin merakla beklenen 102. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Yamaç, Efsun'u öldürmek üzere olan Cumali'yi durdurmak için Efsun'un hamile olduğunu açıklıyor. Çağatay Erdenet ise Yamaç ve Çukur'a büyük bir tuzak kuruyor. Yamaç, Çağatay'ın talimatıyla gittiği bir baskında karşısında Selim'i buluyor. İkili birbirine silah doğrulttuğu anlarda patlayan silah sesi ise şaşırtıyor. Peki Çukur'da Selim yoksa Yamaç mı vuruldu? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'un 9 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 102. yeni bölümünde, Cumali Efsun gerçeğini öğreniyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da rolü olduğunu öğrenen Cumali, silahını çekiyor. Eve gelen Yamaç ise Efsun'un hamile olduğunu söyleyerek Cumali'yi durduruyor. Cumali ise kardeşi Yamaç'ın, babasının ölümünden sorumlu olan eski düşmanları Efsun'dan çocuğunun olacağını öğrenince yıkılıyor.

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Diğer yandan ise Yamaç'ın girdiği operasyon heyecanı yükseltirken, Selim ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor.

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Koçovalı kardeşlerin birbirine silahlarını doğrulttuğu sahnede duyulan patlama sesi ise gerilimi arttırıyor.

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ÇUKUR 102. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

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Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.

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Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak.

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Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek.

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Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

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Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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