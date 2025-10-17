SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig lideri Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan iki İstanbul ekibi karşılaşmadan galibiyet arıyor. Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda henüz yenilmeyen Galatasaray 22 puan toplarken, Rams Başakşehir ise oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 kez galibiyete imza atabildi. Peki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak olan mücadele saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Süper Lig’de son hafta Beşiktaş ile Rams Park’da 10 kişi kalmasına rağmen berabere kalmasını bilen lider Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir’in konuğu oluyor. Süper Lig'de 7 maçta topladığı 6 puanla 13. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Peki maç saat kaçta başlayacak? Taraftarlar maçı hangi kanaldan seyredebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Mauro Icardi.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Amine Harit, Jerome Opoku, Nuno Da Costa, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Christopher Opeir, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ömer Ali Şahiner, Eldor Shomurodov.

SAKAT VE CEZALILAR!

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Başakşehir'de A.Fayzullayev darbeye bağlı sakatlığı, D.Selke ise arka adalesindeki ağrıları sebebiyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Ev sahibinde Yusuf Sarı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da ise Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlığı sebebiyle maçı yarıda bırakan Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 3

Süper Lig'in 9.haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Bu önemli maç hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Karşılaşma 18 Ekim günü, başlama saati ise 20:00 ve müsabaka Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDECEK Mİ?

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 4

Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Cimbom, son maçında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 22 puanla ligde lider konumda bulunurken, namağlup serisini devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi Rams Başakşehir ise ligin formsuz ekiplerinden. Başakşehir lig oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

SON MAĞLUBİYET GEÇTİĞİMİZ SEZON

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 5

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında da puan kaybetmedi. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 deplasmandan da kazanarak ayrıldı. Bu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

SON 6 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 6

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-18 sezonunda 5-1, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında da 4-0 yendi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı!Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı!
İlkay Gündoğan'dan Cimbom'a 2.5 milyon dolarlık öneri...İlkay Gündoğan'dan Cimbom'a 2.5 milyon dolarlık öneri...
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Galatasaray maçı canlı Başakşehir-Galatasaray Başakşehir-Galatasaray maçı Başakşehir-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 9.hafta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.