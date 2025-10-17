RAMS Başakşehir - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de son hafta Beşiktaş ile Rams Park’da 10 kişi kalmasına rağmen berabere kalmasını bilen lider Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir’in konuğu oluyor. Süper Lig'de 7 maçta topladığı 6 puanla 13. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Peki maç saat kaçta başlayacak? Taraftarlar maçı hangi kanaldan seyredebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…

MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Mauro Icardi. Başakşehir: Muhammed Şengezer, Amine Harit, Jerome Opoku, Nuno Da Costa, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Christopher Opeir, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ömer Ali Şahiner, Eldor Shomurodov.

SAKAT VE CEZALILAR! Başakşehir'de A.Fayzullayev darbeye bağlı sakatlığı, D.Selke ise arka adalesindeki ağrıları sebebiyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Ev sahibinde Yusuf Sarı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da ise Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlığı sebebiyle maçı yarıda bırakan Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Süper Lig'in 9.haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Bu önemli maç hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Karşılaşma 18 Ekim günü, başlama saati ise 20:00 ve müsabaka Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDECEK Mİ? Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Cimbom, son maçında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 22 puanla ligde lider konumda bulunurken, namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Rams Başakşehir ise ligin formsuz ekiplerinden. Başakşehir lig oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

SON MAĞLUBİYET GEÇTİĞİMİZ SEZON Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında da puan kaybetmedi. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 deplasmandan da kazanarak ayrıldı. Bu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

SON 6 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.