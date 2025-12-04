SPOR

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyor

Galatasaray’da ocak ayı öncesi kadro temizliği başlıyor. Okan Buruk’un raporu doğrultusunda ayrılığı kesinleşen ilk isim Yusuf Demir oldu. Genç oyuncunun “sakatım” diyerek Union SG maçına çıkmaması, mental olarak hazır görülmemesi ve yabancı kontenjanını meşgul etmesi ayrılık kararını hızlandırdı. Ancak sarı-kırmızılıların oyuncu için beklediği tekliflerin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

Berker İşleyen
Süper Lig lideri Galatasaray, ocak ayında yapmayı planladığı takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda başlayan bu süreçte, ayrılacak ilk ismin kim olacağı netleşti.

İLK VEDA YUSUF DEMİR

Galatasaray da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyor 1

Sarı-kırmızılılarda yolun sonuna gelen ilk futbolcu Yusuf Demir oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyla devre arasında vedalaşılması planlanıyor. Yönetimin bu konuda kararını kesinleştirdiği belirtiliyor.

İPLER TAMAMEN KOPTU

Galatasaray da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyor 2

Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna sonradan girip gösterdiği performansla eleştirilere neden olan Yusuf Demir, ikinci yarının başında kenara alınmış ve bu duruma tepki göstermişti. Ardından Union SG müsabakasına “sakatım” diyerek çıkmaması, iplerin kopmasına neden olan son hamle oldu.

MENTAL YETERSİZLİK

Galatasaray da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyor 3

Ayrılık kararının arka planında yalnızca sakatlık iddiası değil, oyuncunun mental açıdan takım içi rekabete hazır görülmemesi de bulunuyor. Ayrıca yabancı kontenjanında yer kaplaması, teknik ekibin kararını hızlandıran diğer bir etken olarak öne çıkıyor.

TEKLİF YOK

Galatasaray da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyor 4

Galatasaray’ın ayrılığı kolaylaştıracak bir transfer teklifi beklediği Yusuf Demir için şu ana kadar ilginin oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor. Kulübün devre arasında çıkacak en uygun formülü aradığı belirtiliyor.

