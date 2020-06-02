YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Randevu almadan hastaneye gitmeyin

Randevu almadan hastaneye gitmeyin

BURSA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1 Haziran ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların hastanelere müracaatları sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarda uyarılarda bulundu.
Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci ile hafifletilmeye başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da vaka sayılarının düştüğü bu günlerde koronavirüs ile mücadelenin ikinci aşamasına geçilirken, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, normalleşme süreci ile birlikte insanların rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Covid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde hastanelerde normale dönüş planı kapsamında yeni düzenlemelere geçildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, bu sürecin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticiler ve farklı branşlarda çalışan hekimlerin dâhil olduğu kurullar oluşturulduğunu vurguladı.
182 ya da MHRS’den randevu alın
Pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların artan başvurusu, hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak, hazırlıkların yapıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Çalışanların ve hastaların güvenliği bizim içi çok önemli. Sosyal mesafe kuralını gözeterek, çalışma yöntem ve şekilleri belirlendiğinden, kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldı. Bu nedenle hastaneye mutlaka Alo 182’den ya da MHRS’den randevu alarak, müracaat edilmeli. Hastalarımız mümkün olduğunca poliklinik muayenesine yalnız olarak muayeneye alınacağından zorunlu haller haricinde refakatçi ile gelinmemesine dikkat edilmeli” dedi.
Bu sürecin birlikte kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak aşılacağını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile salgını kontrol altına aldık ancak tehlike henüz geçmiş değil. Bu yüzden normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde maske kullanımına, sosyal mesafeye ve kişisel hijyene her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir’den

Sokağa çıkma izni devletten, bulmacalar Büyükşehir’den

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.