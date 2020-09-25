YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Randıman filmi vizyona girdi

Randıman filmi vizyona girdi

ORDU HABERLERİ  | 25.09.2020 22:51 | Son Güncelleme

Senaryosundan yapımına Ordulu sanatçıların emek verdiği ve büyük bölümü Ordu’da çekilen Randıman filmi, Türkiye genelindeki 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi.Büyük bir kısmı Ordu’da çekilen ve Ordulu sanatçıların emek verdiği Randıman filmi, 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi.

Senaryosundan yapımına Ordulu sanatçıların emek verdiği ve büyük bölümü Ordu’da çekilen Randıman filmi, Türkiye genelindeki 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi.
Büyük bir kısmı Ordu’da çekilen ve Ordulu sanatçıların emek verdiği Randıman filmi, 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi. İstanbul’dan başlayarak Ordu’da devam eden bir hikayeyi anlatan film, özellikle bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığı ön planda tutuyor. İnşaat yapımından, düğüne kadar birçok maddiyat gerektiren işlerin fındık sezonunda yapıldığı Ordu’da, film içerisinde de benzer konular seyirciyi karşılarken, aşk ve sevgi konuları da yer alıyor.
Ordu’daki bir sinema salonunda galası düzenlenen Randıman filmi, bazı protokol üyelerinin de katılımıyla izleyicileri ile buluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Yalovaspor’dan flaş transferler
Yalovaspor’dan flaş transferler
Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi
Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi

Ordu Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:25
İkindi
15:47
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Ordu Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Deva Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi
Altinordu
Murat Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Gölevi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Kuzey Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
‘Tirmit mantarı’ tezgahlarda
‘Tirmit mantarı’ tezgahlarda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.