"Randıman" filminin galası Ordu'da yapıldı

"Randıman" filminin galası, film ekibinin katılımıyla Ordu'da gerçekleştirildi.

Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yağmur Ün, Kerim Aydemir ve Feriha Eyüboğlu'nun rol aldığı "Randıman" adlı filmi, Mehmet Hoşnut yönetti.

Komedi türündeki yapım, çalıştığı reklam ajansının önemli bir işi için çocukluğunun geçtiği ve fındık tarlalarında büyüdüğü Ordu'ya giden genç bir kızın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Büyük bir bölümü Ordu'da çekilen filmin bazı oyuncuları ile yönetmen Hoşnut'un katılımıyla kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda galası yapıldı.

Katılımcıların filmi izlemesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hoşnut, iki yıldır bu anı beklediklerini ve rüya gibi olduğunu vurgulayarak, filmin bugün vizyona girmesiyle mutlu olduklarını söyledi.

Hoşnut, izleyicilerin filmle ilgili yorumlarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının da filme destek verdiğini kaydetti.

Senarist ve başrol oyuncusu Kerim Aydemir ise filmin konusunda bölgenin en önemli ürünü fındığın da işlendiğine işaret ederek, "Fındık bölge insanı için her şey demek. Ürünümüzün halkımızla olan ilişkisini bağdaştırmaya çalıştık. Çünkü sevgi de fındıkla oldu, büyüklük de küçüklük de. Yaşadıklarımız fındıkla bağlantısız olmuyor. Yüzde 80'ini de gerçek hayattan alınma hikayelerdir." dedi.

Galaya katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da yörenin tanıtımı noktasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, filmin bazı oyuncuları ile basın mensupları katıldı.

