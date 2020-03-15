Rap müzikle hayata bağlanan kas hastası genç dünya evine girdi

Özkan, rap şarkılarının kendisini rahatlatıp terapi etkisi gösterdiğini hissedince bir süre sonra bu tarzda besteler yapmaya başladı.

Düğünde Özkan eşi için bestelediği rap şarkısını seslendirirken, genç çift ilk danslarında gözyaşlarına hakim olamadı.

- "En büyük hayalim müzikle ilgilenmekten sonra evlenmekti"

Metin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini tanıdıktan sonra hayatının değiştiğini, sevginin ne kadar kutsal bir kavram olduğunu öğrendiğini söyledi.

Düğün salonuna eşiyle girerken çok heyecanlandığını belirten Özkan, "Şu an duygularımı anlatmak çok zor. Allah herkese böyle bir eş versin. 'Engelliler evlenemez' diye bir şey yok. Ben öyle inanıyorum. Bizim de kalbimiz var. En büyük hayalim müzikle ilgilenmekten sonra evlenmekti. Onu da Allah'ın izniyle gerçekleştirdim. Tüm arkadaşlarımın bu duyguyu yaşamasını istiyorum." dedi.

Özkan, eşinin kendisine ilham verdiğini, bundan sonra tüm şarkılarını eşi için besteleyeceğini ifade etti.

Elif Alev Özkan da eşini çok sevdiğini, onun sayesinde hayata bakışının değiştiğini aktardı.

Anne Şerife Özkan da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir anne olarak bugün çok farklı duygular yaşıyorum. Oğlumun en büyük isteği evlenip mutlu olmaktı. Bugün onu gerçekleştirdi. Aylardan beri ailecek bu günü bekliyorduk. Onlar ilk danslarını ederken çok heyecanlandım. İnşallah çok mutlu olurlar." şeklinde konuştu.

