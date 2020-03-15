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Rap müzikle hayata bağlanan kas hastası genç dünya evine girdi

İZMİR HABERLERİ  | 15.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

İzmir'de 2 yaşında genetik kas hastalığı teşhisi konulan ve rap müzikle hayata bağlanan Metin Özkan, bir konserde tanıştığı Elif Alev Öztop ile dünya evine girdi - Metin Özkan: - "Engelliler evlenemez' diye bir şey yok. Ben öyle inanıyorum. Bizim de kalbimiz var. İnşallah en büyük hayalim müzikle ilgilenmekten sonra evlenmekti. Onu da Allah'ın izniyle gerçekleştirdim"

İZMİR (AA) - İzmir'de bestelediği ve söylediği rap şarkılarıyla yaşama tutunan kas hastası Metin Özkan, evlilik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Buca ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Özkan'a 2 yaşında kas hastalığı (herediter polinöropati) teşhisi konuldu. Uzun yıllar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Özkan, bir süre sonra yürüme yetisini kaybetti.

Hayatını tekerlekli sandalyeyle devam ettirmek zorunda kalan Özkan, bu nedenle lise hayatının ardından eğitimine devam edemedi.

Fizik tedavi yöntemleriyle hastalığını yavaşlatmaya çalışan Özkan'ın hayatını ise 10 yıl önce ilk kez dinlediği rap müzik değiştirdi.

Özkan, rap şarkılarının kendisini rahatlatıp terapi etkisi gösterdiğini hissedince bir süre sonra bu tarzda besteler yapmaya başladı.

Engeline rağmen yazdığı besteleri evinden çıkıp stüdyolarda seslendiren Özkan konserler vermeye başladı.

Özkan, geçen yıl katıldığı bir konserde 26 yaşındaki Elif Alev Öztop ile tanıştı.

İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra aşka dönüştü. Ocak ayında nişanlanan çift Şirinyer Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.

Düğünde Özkan eşi için bestelediği rap şarkısını seslendirirken, genç çift ilk danslarında gözyaşlarına hakim olamadı.

- "En büyük hayalim müzikle ilgilenmekten sonra evlenmekti"

Metin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini tanıdıktan sonra hayatının değiştiğini, sevginin ne kadar kutsal bir kavram olduğunu öğrendiğini söyledi.

Düğün salonuna eşiyle girerken çok heyecanlandığını belirten Özkan, "Şu an duygularımı anlatmak çok zor. Allah herkese böyle bir eş versin. 'Engelliler evlenemez' diye bir şey yok. Ben öyle inanıyorum. Bizim de kalbimiz var. En büyük hayalim müzikle ilgilenmekten sonra evlenmekti. Onu da Allah'ın izniyle gerçekleştirdim. Tüm arkadaşlarımın bu duyguyu yaşamasını istiyorum." dedi.

Özkan, eşinin kendisine ilham verdiğini, bundan sonra tüm şarkılarını eşi için besteleyeceğini ifade etti.

Elif Alev Özkan da eşini çok sevdiğini, onun sayesinde hayata bakışının değiştiğini aktardı.

Anne Şerife Özkan da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir anne olarak bugün çok farklı duygular yaşıyorum. Oğlumun en büyük isteği evlenip mutlu olmaktı. Bugün onu gerçekleştirdi. Aylardan beri ailecek bu günü bekliyorduk. Onlar ilk danslarını ederken çok heyecanlandım. İnşallah çok mutlu olurlar." şeklinde konuştu.

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