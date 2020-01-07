Rapçi Bhad Bhabie, ünlü boksör Adrien Broner'ın mesajını ifşa etti

Gerçek adı Danielle Bregoli olan 16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, 30 yaşındaki eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı.
Broner'ın reşit olmayan bir kıza uygunsuz mesaj attığı için hapse girmesi gerektiğini savunan hayranları, sosyal medyada kampanya başlattı.
Bhabie'ye son olarak "Bana mesaj at çılgın kız" mesajını gönderen Broner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul etti.
"Dürüstçe hata yaptığımı kabul ediyorum" diyen boksör, "Kimse bir çocukla birlikte olmak istemez ancak insanların profillerinde yaşları görünmediği için Instagram'ı suçluyorum. Burada profili olduğunu görünce reşit olduğunu düşündüm" ifadelerini kullanarak kendini savundu.
Adrien Broner, 2018 yılında da Cleveland'da gece kulübünde bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonrası 830 bin dolar ödemeye mahkum edilmişti.
Sarri'den Merih'e övgü dolu sözler
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı
Mourinho, F.Bahçe'nin eski yıldızını istiyor
Beşiktaş'tan federasyona tepki
Milan'a İbra da çare olamadı
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İşte Saracchi'nin G.Saray'a maliyeti
Yıldız golcüden Beşiktaş açıklaması!
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum