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  4. Rapçi Bhad Bhabie, ünlü boksör Adrien Broner'ın mesajını ifşa etti

Rapçi Bhad Bhabie, ünlü boksör Adrien Broner'ın mesajını ifşa etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Amerika'da son dönemin en popüler isimlerinden biri olan rapçi Bhad Bhabie, ünlü boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti. Broner hata yaptığını kabul ederek, "Kimse bir çocukla birlikte olmak istemez ancak insanların profillerinde yaşları görünmediği için Instagram'ı suçluyorum" dedi.

Gerçek adı Danielle Bregoli olan 16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, 30 yaşındaki eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı.

Broner'ın reşit olmayan bir kıza uygunsuz mesaj attığı için hapse girmesi gerektiğini savunan hayranları, sosyal medyada kampanya başlattı.

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Bhabie'ye son olarak "Bana mesaj at çılgın kız" mesajını gönderen Broner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul etti.

"KİMSE BİR ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK İSTEMEZ"

"Dürüstçe hata yaptığımı kabul ediyorum" diyen boksör, "Kimse bir çocukla birlikte olmak istemez ancak insanların profillerinde yaşları görünmediği için Instagram'ı suçluyorum. Burada profili olduğunu görünce reşit olduğunu düşündüm" ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Adrien Broner, 2018 yılında da Cleveland'da gece kulübünde bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonrası 830 bin dolar ödemeye mahkum edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adrien Broner Bhad Bhabie Boks Rap

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