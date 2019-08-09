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Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, katıldığı radyo programında son altı ayda bin kadınla birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf

Son zamanlarda yıldızı parlayan Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, dün katıldığı Los Angleste yayın yapan bir radyo röportajında son altı ay için 1000 kadınla beraber olduğunu söyledi.

Program sunucusunun 'Altı ay içinde nasıl bu kadar sayıda kadınla ilişki yaşayabildin' sorusuna Blueface, bazen iki kadınla, bazen üç kadınla bazende dört kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek cevap verdi.
Blueface, ayrıca çocuğunun annesi ve kız arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarının ve ilişki yaşadığı her iki kadınında bu durumu doğal karşıladıklarını söyledi.

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