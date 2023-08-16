Rashica sonrası Galatasaray'dan çok sürpriz hamle! Hakim Ziyech transferi bitti, yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptırmış, yaşanan bu durum taraftarların moralini hayli bozmuştu.

İNGİLİZLER AÇIKLADI

Bu durumu unutturmak isteyen Galatasaray yönetimi harekete geçerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından Guardian'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar Hakim Ziyech transferinde mutlu sona ulaştı.

'KISA SÜREDE İSTANBUL'DA'

Daha önce ismi birçok Arap kulübü ile de anılan ancak transferi gerçekleşmeyen 30 yaşındaki oyuncunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

