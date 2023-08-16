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Rashica sonrası Galatasaray'dan çok sürpriz hamle! Hakim Ziyech transferi bitti, yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

16.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi! Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu Hakim Ziyech'i transfer ediyor. Chelsea ve Galatasaray'ın bu transfer için anlaştığı Faslı futbolcunun kısa sürede İstanbul'a geleceği iddia edildi. Hakim Ziyech son olarak Chelsea forması giymişti.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna katarken, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptırmış, yaşanan bu durum taraftarların moralini hayli bozmuştu.

İNGİLİZLER AÇIKLADI

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Bu durumu unutturmak isteyen Galatasaray yönetimi harekete geçerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından Guardian'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar Hakim Ziyech transferinde mutlu sona ulaştı.

'KISA SÜREDE İSTANBUL'DA'

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Daha önce ismi birçok Arap kulübü ile de anılan ancak transferi gerçekleşmeyen 30 yaşındaki oyuncunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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