YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Rasulayn ve Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ile Tel Abyad ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çok yönlü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Barış Pınarı Bölgesi'ndeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tel Abyad ve Rasulayn'da mahalli meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırdı.

Geliri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:17
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:36

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Özgün Eczanesi
Haliliye
Yükseller Eczanesi
Haliliye
Can Eczanesi
Eyyubiye
Gökçe Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
Halfeti Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.