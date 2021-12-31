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Rasulayn'da şehit olan DSİ personeli son yolculuğuna uğurlandı

31.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasulayn'da şehit olan DSİ personeli son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Balıkesir'e getirilen şehit Gökkaya (37) için DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde tören yapıldı.

Gökkaya'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarından helallik alınan törende dua edildi. Şehidin eşi Arzu Gökkaya, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Zağnos Paşa Camisi'ne götürüldü. Cenaze, burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balıkesir Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi partilerin il yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde 2006 yılında işe başlayan, 2018'den itibaren kadrolu ekskavatör operatörlüğü yapan 2 çocuk babası Cihan Gökkaya, ekim ayından bu yana görevli olduğu Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit düşmüştü.

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şehit Balıkesir DSİ

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