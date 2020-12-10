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Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Yüzbaşı Kurt'un ailesine acı haber verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.12.2020 21:34 | Son Güncelleme

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında şehit olan Yüzbaşı Kurt'un ailesine acı haber verildi

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un Antalya'daki ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri merkez Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Ömrüye ve babası Ziya Kurt'a haberi verdi.

Şehidin evine ve sokaktaki apartmanlara Türk bayrakları asıldı, evin önüne ise belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu.

2 kardeşi bulunan şehidin, erkek kardeşinin kendisi gibi Suriye topraklarında görevli yüzbaşı, kız kardeşinin de öğrenci olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın Antalya'da defnedileceği bildirildi.

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