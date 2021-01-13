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Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Toroslar’da törenle anıldı

13.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Toroslar Belediyesi, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr.

Toroslar Belediyesi, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu ile birlikte Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesinde yapılan program, çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
13 Ocak 2012 yılında vefat eden Denktaş ve 15 Ocak 1984 yılında vefat eden Dr. Küçük için düzenlenen anma programına; Toroslar Belediyesi Başkanvekili Adnan Baş, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muharip gaziler katıldı.
Merhum Denktaş ve Küçük’ün dualarla yad edildiği tören, Rauf Raif Denktaş Büstü önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesinde; ömrünü Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına adayan KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı merhum Dr. Fazıl Küçük ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in büstleri ile Kıbrıs Barış Harekatında kullanılan emtialar yer alıyor.

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