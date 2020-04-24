Raylarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak

Tren raylarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı belirtilip, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Devlet Demir Yolları (DDY) tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “24 Nisan 2020-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Malatya-Diyarbakır-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Van-Kapıköy, Malatya-Çekinkaya ve Malatya-Narlı istasyonları arası demiryolu güzergahında otla mücadele ve balast temizliği kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacaktır” denildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

İlaçlama tarihleri ve güzergahları şöyle belirtildi, “24 - 26 Nisan 2020 tarihlerinde Malatya-Diyarbakır-Kurtalan arasında, 27 Nisan - 1 Mayıs 2020 tarihlerinde Yolçatı-Tatvan arasında, 2 - 3 Mayıs 2020 tarihlerinde Van-Kapıköy arasında, 6 Mayıs 2020 tarihinde Malatya-Çekinkaya arasında ve 7 Mayıs 2020 tarihinde Malatya-Narlı arasında ilaçlama yapılacaktır.”

