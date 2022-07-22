Razer gaming ürünleri Vodafone mağazalarında

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Razer gaming ekipmanlarını Vodafone mağazalarında ve vodafone.com.tr’de faturaya ek 12 ayda ödeme imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarındaki ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

"Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü" mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone şimdi de Razer gaming ürünlerini satışa sunmaya başladı.

Portföyünde yaklaşık 30 markanın 250’nin üzerinde teknolojik cihazını bulunduran Vodafone, Razer’ın mouse’dan oyuncu koltuğuna, yayın ekipmanlarından gamepad’e kadar çeşitlenen geniş ürün yelpazesini faturaya ek 12 ayda ödeme imkanıyla müşterileriyle buluşturuyor.

Razer ürünlerineVodafone mağazaları ve vodafone.com.tr’den ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya ve müşterilerinin değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızda ve vodafone.com.tr’de yeni nesil ürünlerin olmasına önem veriyoruz. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ürünlerini portföyümüze katıyoruz. Razer markasıyla gaming kategorisindeki ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Bu sayede, oyunseverler yüksek teknolojiye sahip Razer ürünlerine faturaya ek 12 ayda ödeme kolaylığıyla sahip olabiliyor. Amacımız, müşterilerimiz için özel avantajlı teklifleri yakaladığımız ve geniş ürün yelpazesine sahip olduğumuz oyuncu ekipmanları kategorisini büyütmek. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Vodafone, yeni nesil kulaklık, hoparlör, akıllı bileklik, nesnelerin interneti ve akıllı saat kategorilerinde ürün ve marka çeşitliliğini artırırken, yeni kategorilerle de portföyünü sürekli genişletiyor. Oyun ve hobi, sağlık ve bakım, küçük ev ürünleri ve akıllı ev ürünleri kategorilerine özel ürünler sunan Vodafone, yeni nesil teknolojik cihaz kategorisinde büyümeye devam ediyor.

