Real Madrid 1 - 1 Valladolid (La Liga)

Yeni sezonda Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa taraftarının karşısına çıkan Real Madrid, Valladolid kalesi önünde yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi takım, 82. dakikada Karim Benzema'nın golüyle öne geçti. Real Madrid'in golüne hemen karşılık veren Valladolid, 88. dakikada Sergi Guardiola ile beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Real Madrid ve Valladolid puanlarını 4'e yükseltti.
Milli futbolcu Enes Ünal, Valladolid'de ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonuna kadar oynadı.
Bu arada Santiago Bernabeu'daki maçı 63 bin taraftarın izlediği açıklandı. Geçen sezon alınan kötü sonuçlardan dolayı takımının Bernabeu'daki maçlarına fazla ilgi göstermeyen eflatun beyazlı taraftarlar, yeni sezonun başında Real Madrid'e destek verdiklerini gösterdi.
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