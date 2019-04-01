Real Madrid 3 - 2 Huesca

Karşılaşmanın 3. dakikasında Huesca, Cucho Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid 25. dakikada Isco ile beraberliği sağlarken, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya daha atak başlayan Real Madrid, 62. dakikada Dani Ceballos'ın golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 74. dakikada kazandığı bir kornerin ardından Xabier Etxeita'nın attığı golle skora bir kez daha eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda ataklarını artıran Real Madrid, 89. dakikada Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid 57 puanla 3. sırada kalırken, Huesca 22 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Levante 2 - 2 Eibar

Sevilla 0 - 1 Valencia

Valladolid 1 - 1 Real Sociedad

Rayo Vallecano 1 - 1 Real Betis

