Real Madrid 3 - 2 Huesca

Karşılaşmanın 3. dakikasında Huesca, Cucho Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid 25. dakikada Isco ile beraberliği sağlarken, ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıya daha atak başlayan Real Madrid, 62. dakikada Dani Ceballos'ın golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 74. dakikada kazandığı bir kornerin ardından Xabier Etxeita'nın attığı golle skora bir kez daha eşitliği getirdi.
İlerleyen dakikalarda ataklarını artıran Real Madrid, 89. dakikada Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Real Madrid 57 puanla 3. sırada kalırken, Huesca 22 puanla son sırada yer aldı.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Levante 2 - 2 Eibar
Sevilla 0 - 1 Valencia
Valladolid 1 - 1 Real Sociedad
Rayo Vallecano 1 - 1 Real Betis
Cimbom taktik çalıştı
Cenk'ten Quaresma ve Caner itirafı!
Trabzonspor galibiyet peşinde
Muş'ta amatör maçta kavga
Tolgay Arslan'dan flaş itiraf
Ali Koç'tan menajerlik ücreti açıklaması
Ronaldo yoksa, Kean var!
Tudor Prandelli'yi üzdü
Dortmund kazandı, liderliğe oturdu!
Trabzon'dan Novak açıklaması
Genç G.Saraylı yine gönülleri fethetti!
İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı!
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum