SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 2-0 (El Clasico'ya Ronaldo damga vurdu)

Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 2-0 (El Clasico'ya Ronaldo damga vurdu)

İSPANYA HABERLERİ  | 02.03.2020 08:02 | Son Güncelleme

La Liga'nın 26. haftasında oynanan ''El Clasico''da Real Madrid sahasında Barcelona'yı Vinicius Junior ve Mariano Diaz'ın golleriyle 2-0 yendi. Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo maçı tribünden izledi. Real Madrid, Cristiano Ronaldo takımdan ayrıldığından beri ''El Clasico'' kazanamamıştı.

Real Madrid - Barcelona maçının ilk yarısında, topa daha fazla hakim olan ve etkili hücum yapan taraf Barcelona oldu. Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois iki önemli pozisyonda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim oldu.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım, özellikle ilk 20 dakikada Barcelona kalesinde art arda tehlikeli pozisyonlar yakalasa da son vuruşlarda başarılı olamadı.

VINICIUS JUNIOR GOL PERDESİNİ AÇTI

Karşılaşmanın 71. dakikasında sol kanatta gelişen Real Madrid atağında ceza sahasında kale çizgisine kadar inip şutunu çeken Vinicius Junior, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

MARIANO DIAZ OYUNA GİRDİ, GOLÜ ATTI

Maçın uzatmalarında Real Madrid'de Karim Benzema ile değiştirilen Mariano Diaz Mejia, oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara göndererek (Dk. 92) karşılaşmanın skorunu belirledi.

İkinci yarıdaki etkili futboluyla sahadan 2-0 galip ayrılan eflatun beyazlılarda kaleci Courtois ile defansta Dani Carvajal ve forvette Vinicius Junior maçın yıldızları oldu.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 56'ya çıkararak liderlik koltuğuna otururken,
Barcelona ise 55 puanda kaldı.

TARİHİ EŞİTLİK BOZULDU

Bu arada La Liga tarihinde 180. oynanan El Clasico'da eşitlikte bozuldu. Şimdiye kadar 35 maçın beraberlikle sonuçlandığı El Clasico'larda, Real Madrid galibiyet sayısını 73'e çıkartırken, Barcelona ise 72'de kaldı.

RONALDO, REAL MADRID'E UĞURLU GELDİ

Öte yandan Real Madrid'in eski futbolcusu olan ve Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo da Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Real Madrid'e Eden Hazard'dan kötü haber!Real Madrid'e Eden Hazard'dan kötü haber!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid barcelona cristiano ronaldo Vinicius Junior Mariano Diaz lionel messi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

ABD'nin paylaşımındaki 'Türk general' detayı

ABD'nin paylaşımındaki 'Türk general' detayı

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Süper Lig'de bir ayrılık daha geldi!

Süper Lig'de bir ayrılık daha geldi!

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barcelona'da şoke eden sakatlık

Barcelona'da şoke eden sakatlık

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Antrenmanda şok kavga! İki yıldız birbirine girdi

Antrenmanda şok kavga! İki yıldız birbirine girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 2-0 (El Clasico'ya Ronaldo damga vurdu)

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Valencia Kulübü'nden koronavirüse önlemi

Valencia'dan koronavirüs önlemi

Real Madrid'e Eden Hazard'dan kötü haber!

Real Madrid'e Eden Hazard'dan kötü haber!

ÖZET | Barcelona - Eibar maç sonucu: 5-0

Messi şov yaptı, Barça ezdi geçti!

Barcelona özel izinle Martin Braithwaite'ı transfer etti

Özel izinle sürpriz transfer!

Barcelona, Martin Braithwaite'ı transfer etti!

Transfer resmen açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.