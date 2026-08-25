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Real Madrid'de Arda Güler'in maaşı sızdırıldı! İspanya'da büyük tepki var

Real Madrid’in 2026-2027 sezonu futbolcu maaşlarının sızmasıyla milli yıldız Arda Güler’in kazancı sosyal medyada gündem oldu. Haftalık 100 bin Euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun maaşı; Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Brahim Diaz ve Raul Asencio gibi takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler'in maaşı sızdırıldı! İspanya'da büyük tepki var
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol devi Real Madrid’in yıldızlarla dolu kadrosunun 2026-2027 sezonuna ilişkin tahmini maaş tablosu futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Capology verilerine göre eflatun-beyazlıların yeni sezondaki brüt sabit maaş bütçesinin yaklaşık 295 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi. Ortaya çıkan listede milli futbolcu Arda Güler’in kazancı sosyal medyayı ikiye böldü.

ARDA GÜLER HAFTALIK 100 BİN EURO KAZANIYOR

Real Madrid de Arda Güler in maaşı sızdırıldı! İspanya da büyük tepki var 1

Sızan verilere göre 21 yaşındaki milli futbolcunun 2026-2027 sezonundaki tahmini brüt sabit maaşı haftalık 100 bin 192 Euro olarak hesaplandı. Yıllık kazancı yaklaşık 5 milyon 210 bin Euro seviyesinde bulunan genç yıldızın, Real Madrid ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi devam ediyor.

Mevcut kontratı boyunca Arda’nın toplamda yaklaşık 15.6 milyon Euro brüt sabit maaş alacağı öngörülürken, bu rakamlara başarı ve performans bonuslarının dahil edilmediği vurgulandı.

MBAPPÉ İLE ARASINDA 6 KAT FARK VAR

Real Madrid de Arda Güler in maaşı sızdırıldı! İspanya da büyük tepki var 2

Listenin zirvesinde yer alan isimler ile Arda Güler arasındaki dev maaş uçurumu dikkat çekti. Takımın en yüksek ücret alan ismi Kylian Mbappé, haftalık 600 bin 962 Euro (yıllık 31.25 milyon Euro) sabit kazancıyla Arda’nın yaklaşık 6 katı maaş alıyor.

Bir diğer yıldız Jude Bellingham ise haftalık 400 bin 577 Euro (yıllık 20.8 milyon Euro) kazancıyla milli futbolcuyu 4'e katlamış durumda. Ayrıca Brahim Diaz’ın haftalık 140 bin 192 Euro, genç stoper Raul Asencio’nun ise haftalık 120 bin 192 Euro kazanarak Arda Güler'in önünde yer alması sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

VINICIUS JUNIOR’A DEV ZAM VE TARAFTAR BÖLÜNMESİ

Real Madrid de Arda Güler in maaşı sızdırıldı! İspanya da büyük tepki var 3

Sosyal medyada daha önce 480 bin Euro kazandığı iddia edilen Vinicius Junior’ın sözleşmesinin 6 Ağustos 2026 tarihinde 2032 yılına kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Güncellenen verilerde Brezilyalı yıldızın haftalık maaşı Mbappé ile eşitlenerek 600 bin 962 Euro'ya çıkarıldı.

Arda Güler'in maaşının açıklanmasının ardından futbolseverler ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Arda'nın takımdaki rolü ve diğer oyuncuların kazançları göz önüne alındığında bu rakamın düşük kaldığını ve yeni bir sözleşme iyileştirmesi yapılması gerektiğini savunurken; diğer kısım ise oyuncunun yaşı ve kontrat süresi dikkate alındığında 100 bin Euro'luk haftalık ücretin son derece makul olduğunu ifade etti.

Real Madrid yönetiminden Arda Güler'in sözleşmesinde zam yapılıp yapılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu futbolculara bu kadar paralar yazıklar olsun insanlar hak ediyor . Bunların aldıgı bir haftalık maaşı insanlar ömrü boyunca görmüyor
bedavadan biraz fazla haftalık 450000 euro dan az almaması gerek. bu güzel oyunla
En az 10 kat fazla almalı nett..
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