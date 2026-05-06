Real Madrid'de Türk devrimi! Arda Güler'den sonra Kenan Yıldız

Real Madrid, Arda Güler’in ardından dünya futbolunu sarsacak bir "Türk Operasyonu" için daha düğmeye bastı. İspanyol devinde başkan Florentino Perez, hem Arda'nın yanına yeni bir partner eklemek hem de taraftarın hedefindeki Mbappe krizini dindirmek için rotayı Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız'a kırdı.

MADRİD’DE TÜRK RÜZGARI: ARDA GÜLER’DEN SONRA KENAN YILDIZ BOMBASI!

İtalya’nın köklü gazetesi La Gazzetta dello Sport’un manşetine göre; Real Madrid, Kenan Yıldız’ı transfer etmek için dev bir operasyon başlattı. Florentino Perez’in "hayallerindeki oyuncu" olarak tanımlanan Kenan’a ikonik 10 numaralı formanın vaat edildiği iddia edilirken, Mbappe için ise yolun sonu göründü!

PEREZ’İN YENİ PRENSİ: 10 NUMARA KENAN YILDIZ!

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla gösterdiği gelişimden büyülenen Florentino Perez, gözünü Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'a dikti. Habere göre; Madrid yönetimi Kenan’ı sadece bir transfer olarak değil, kulübün gelecekteki sembol ismi olarak görüyor. Real Madrid’in Kenan Yıldız’a, efsaneleşmiş 10 numaralı formayı emanet ederek onu hücum hattının yeni lideri yapmayı planladığı belirtiliyor.

"SENİ İSTEMİYORUZ MBAPPE!" TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Madrid cephesinde Kenan Yıldız sesleri yükselirken, Kylian Mbappe için tam anlamıyla bir kabus yaşanıyor. Beklenen performansı veremeyen ve takım kimyasını bozduğu iddia edilen Fransız yıldız için Real Madrid taraftarları dev bir kampanya başlattı.

Sosyal Medyada 'Out' Akımı başlatılan yıldız isim için kulübün tüm paylaşımlarına "Mbappe out" yorumları yağıyor. Taraftarların Mbappe'nin gönderilmesi için kurduğu web sitesindeki imza sayısı kısa sürede 1 milyonu aştı.

ARDA VE KENAN: MADRİD’İN TÜRK AŞKI...

Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid tarihinde ilk kez iki Türk futbolcu aynı anda İspanyol devinin başarısı için ter dökecek. İspanyol basını, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın birlikte oynaması ihtimalini "Madrid’in Türk Duvarı" ve "Avrupa’nın en tehlikeli genç hattı" olarak nitelendiriyor.