SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Türk devrimi! Arda Güler'den sonra Kenan Yıldız

Real Madrid'de büyük operasyon başlıyor! Başkan Perez'in hayalindeki transfer için 10 numara vaat edildi. 1 milyon taraftar ise "Mbappe out" dedi!

Real Madrid'de Türk devrimi! Arda Güler'den sonra Kenan Yıldız
Burak Kavuncu

Real Madrid, Arda Güler’in ardından dünya futbolunu sarsacak bir "Türk Operasyonu" için daha düğmeye bastı. İspanyol devinde başkan Florentino Perez, hem Arda'nın yanına yeni bir partner eklemek hem de taraftarın hedefindeki Mbappe krizini dindirmek için rotayı Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız'a kırdı.

MADRİD’DE TÜRK RÜZGARI: ARDA GÜLER’DEN SONRA KENAN YILDIZ BOMBASI!

Real Madrid de Türk devrimi! Arda Güler den sonra Kenan Yıldız 1

İtalya’nın köklü gazetesi La Gazzetta dello Sport’un manşetine göre; Real Madrid, Kenan Yıldız’ı transfer etmek için dev bir operasyon başlattı. Florentino Perez’in "hayallerindeki oyuncu" olarak tanımlanan Kenan’a ikonik 10 numaralı formanın vaat edildiği iddia edilirken, Mbappe için ise yolun sonu göründü!

PEREZ’İN YENİ PRENSİ: 10 NUMARA KENAN YILDIZ!

Real Madrid de Türk devrimi! Arda Güler den sonra Kenan Yıldız 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla gösterdiği gelişimden büyülenen Florentino Perez, gözünü Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'a dikti. Habere göre; Madrid yönetimi Kenan’ı sadece bir transfer olarak değil, kulübün gelecekteki sembol ismi olarak görüyor. Real Madrid’in Kenan Yıldız’a, efsaneleşmiş 10 numaralı formayı emanet ederek onu hücum hattının yeni lideri yapmayı planladığı belirtiliyor.

"SENİ İSTEMİYORUZ MBAPPE!" TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Real Madrid de Türk devrimi! Arda Güler den sonra Kenan Yıldız 3

Madrid cephesinde Kenan Yıldız sesleri yükselirken, Kylian Mbappe için tam anlamıyla bir kabus yaşanıyor. Beklenen performansı veremeyen ve takım kimyasını bozduğu iddia edilen Fransız yıldız için Real Madrid taraftarları dev bir kampanya başlattı.

Sosyal Medyada 'Out' Akımı başlatılan yıldız isim için kulübün tüm paylaşımlarına "Mbappe out" yorumları yağıyor. Taraftarların Mbappe'nin gönderilmesi için kurduğu web sitesindeki imza sayısı kısa sürede 1 milyonu aştı.

ARDA VE KENAN: MADRİD’İN TÜRK AŞKI...

Real Madrid de Türk devrimi! Arda Güler den sonra Kenan Yıldız 4

Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid tarihinde ilk kez iki Türk futbolcu aynı anda İspanyol devinin başarısı için ter dökecek. İspanyol basını, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın birlikte oynaması ihtimalini "Madrid’in Türk Duvarı" ve "Avrupa’nın en tehlikeli genç hattı" olarak nitelendiriyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve İstiklal Koşusu yapılacakSamsun’da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve İstiklal Koşusu yapılacak
Canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptuCanlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu
Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus Kylian Mbappe Arda Güler real madrid Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

O paylaşım sonrası rol arkadaşları yorum yağdırdı: "Şok içindeyiz"

O paylaşım sonrası rol arkadaşları yorum yağdırdı: "Şok içindeyiz"

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Trump'ın açıklamasıyla altın hızlı yükseldi: Petrol düştü

Trump'ın açıklamasıyla altın hızlı yükseldi: Petrol düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.