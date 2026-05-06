Samsun’da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve İstiklal Koşusu yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "19 Mayıs Yarı Maratonu" ve "İstiklal Koşusu" düzenlenecek. 17 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek yarış için başvurular 11 Mayıs’a kadar devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ruhunu sporla buluşturan anlamlı bir organizasyon hayata geçiriyor. 19 Mayıs Yarı Maratonu ve İstiklal Koşusu, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenerek kente hem sportif hem de sosyal açıdan büyük bir hareketlilik kazandıracak.

Organizasyonun başlangıç noktası SBB Sanat Merkezi olurken bitiş noktası ise Çobanlı İskelesi olarak belirlendi. Katılımcılar, Atakum’un deniz manzarası eşliğinde koşarak hem rekabetin hem de doğanın keyfini çıkaracak.

Toplam 21 kilometrelik parkurda koşulacak Yarı Maraton, 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılımına açık olacak. Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek. Yarışı birinci tamamlayan sporcu 55 bin TL ödülün sahibi olurken, ikinciye 45 bin TL, üçüncüye 35 bin TL, dördüncüye 25 bin TL ve beşinciye 15 bin TL verilecek. Ayrıca 9 farklı yaş kategorisinde de ödüller dağıtılacak; her kategoride birinciye 10 bin TL, ikinciye 9 bin TL ve üçüncüye 8 bin TL ödül takdim edilecek. Daha geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden İstiklal Koşusu ise 12 yaş ve üzerindeki vatandaşlara açık olacak.

BAŞVURULAR 11 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Organizasyona katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını 11 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Başvurular Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden yapılabileceği gibi İstiklal Meydanı, Emek Park ve Çobanlı İskelesi’nde kurulacak stantlardan da kabul edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yarış kitleri dağıtılacak. 17 Mayıs saat 10.30’da start alacak organizasyon, yalnızca bir yarış olmanın ötesine geçerek adeta bir spor festivaline dönüşecek. Yarış günü boyunca DJ performansları, şişme oyun alanları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler vatandaşlarla buluşacak.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BU HEYECANI YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İstiklal mücadelemizin ilk adımının atıldığı şehrimiz Samsun’da, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşamanın heyecanını taşıyoruz. Bu anlamlı günün coşkusunu sporla buluşturduğumuz 19 Mayıs Yarı Maratonu ve İstiklal Koşusu’nda bir araya geliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin yıl dönümünde düzenlediğimiz bu özel organizasyonun şehrimizin spor kültürünü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Etkinliğimiz ile hem sağlıklı yaşamı teşvik edecek hem de 19 Mayıs’ın ruhuna yakışır bir coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi 19 Mayıs Yarı Maratonu ve İstiklal Koşusu’na katılmaya, bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımıza başarılar diliyor; organizasyonumuzun keyifli bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

