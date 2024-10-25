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Real Madrid'i izleyen gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumu! ''Takımda Arda'dan daha tecrübeli oyuncular var"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 14:56
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) yarın oynanacak ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Madrid'deki spor basını Arda Güler'in takımdaki durumunu değerlendirdi.

Real Madrid'i izleyen gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumu! ''Takımda Arda'dan daha tecrübeli oyuncular var"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in antrenman ve basın toplantılarını yaptığı "Real Madrid Şehri" spor tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan gazeteciler, Arda Güler'in en büyük sorununun "az dakika alması ve takım içindeki büyük rekabet" olarak gösterdi.

Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez, "Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler'i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Dakika aldığı maçlarda iyi oynadığı kesin ama geçen sezonki son vuruşlardaki gollerini bu sezon göremiyoruz." dedi.

Arda Güler'in "orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu" olduğunu vurgulayan Herraez, "Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico'da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir." yorumunda bulundu.

MELCHOR RUIZ: "ARDA'NIN RAHAT VE SABIRLI OLMASI LAZIM"

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Cope Radyosu adına Real Madrid'i izleyen gazeteci Melchor Ruiz de "Arda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor, futbolcu olarak zaten kalitesine söyleyecek bir şey yok. Ama rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk. Türkiye'de, milli takımın da çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynısını Real Madrid'de de kendisinden bekliyoruz. Ama zamana ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid kadrosunda Arda Güler'den "çok daha tecrübeli futbolcular" olduğunu vurgulayan Ruiz, şunları söyledi:

"Ben bu sezon daha fazla süre alacağına eminim ama sabırlı olması çok önemli. Bence Arda yarınki El Clasico'da ilk 11'de çıkmaz. Ama maçın gidişine göre sonradan oyuna girmesi muhtemel. Barcelona bu sezon mükemmel bir futbol oynuyor, fiziki gücü çok fazla ve hızlılar. Ancelotti'nin 4-4-2'ye geri döneceğini düşünüyorum. Arda değil ama Modric, Camavinga ve Tchouameni, Ancelotti'nin ilk 11 için kafasındaki şüpheler olacaktır."

Diğer yandan İtalya'nın La Gazzetta dello Sport Gazetesinin Madrid Temsilcisi Filippo Maria Ricci de "Geçen yıl ilk sezonuydu, sakatlıkları ve uyum sonunda iyi bir final yaptı. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım ile de öne çıktı. O yüzden bu sezon Real Madrid'de ondan daha çok şey bekleniyordu ama böyle olmadı. Ben onun daha fazla sahada baş aktör olmasını bekliyordum ama az sürer aldı." ifadelerini kullandı.

"Arda'nın kendisini geliştirmesi için zaman var." diyen Ricci, "En büyük eksiği az süre alması. Neden oynamadığını bilmiyorum. Takım içinde olmasam da çok büyük bir rekabet olduğunu biliyoruz. Ama demek ki Ancelotti, onu bu rekabette henüz hazır görmüyor. Kendini göstermesi için daha fazla oynamalı." görüşünü savundu.

El Clasico'da ilk 11'de forma giymek için Arda'nın henüz yeterli olmadığını öne süren Ricci, "Forvette Vinicius, Bellingham ve Mbappe değişmeyecektir. Modric, Camavinga ve Tchouameni ise Arda'nın önündeki tercihler. Maalesef ilk 11'de oynamak için az forma var. Sürpriz olursa bu hem Arda hem de Türkiye için güzel olur. Arda için sorun El Clasico'da ilk 11'de oynamak değil maçlarda daha fazla süre almak." görüşlerine yer verdi.

LaLiga'da geride kalan 10 haftada 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Arda Güler, toplam 250 dakika süre aldı.

İstatistiklere göre ligde oynadığı maçlarda 4 kez kaleye şut çeken ancak golü olmayan Arda, 1 kez de sarı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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