Real Madrid istedi, Benfica fiyatını biçti! İşte Jose Mourinho'nun tazminatı

Real Madrid’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktörlük koltuğu için tam anlamıyla bir "devler savaşı" başladı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği sıcak bilgilere göre, başkan adaylarının vaatleri Avrupa futbolunun çehresini değiştirecek cinsten.

BENFİCA'DAN FLAŞ MOURINHO AÇIKLAMASI: 15 MİLYON EURO'YU ÖDEYECEKLER!

Mevcut Başkan Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde takımı eski hocası Jose Mourinho'ya emanet etmeyi planlıyor. Portekiz devi Benfica ise şu an takımı çalıştıran Mourinho için kapıyı hemen kapattı ve resmi bir duyuru yaptı. Benfica yönetimi, Perez’in seçimi kazanması durumunda, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde yer alan 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin Real Madrid tarafından nakit olarak ödenmesi gerektiğini bildirdi.

RİQUELME’NİN RÜYA PROJESİ: JÜRGEN KLOPP!

Florentino Perez’in en güçlü rakibi olan başkan adayı Enrique Riquelme ise çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Riquelme, seçimi kazanarak Real Madrid'in yeni başkanı olması halinde, dünya futbolunun en ikonik teknik adamlarından Jürgen Klopp'u eflatun-beyazlıların başına getirmeyi hedefliyor. Riquelme'nin sportif projesinin merkezinde yer alan Alman teknik adam, muhalefetin en büyük kozu konumunda.