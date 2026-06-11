Real Madrid Jose Mourinho'yu resmen açıkladı!

İspanyol devi tarafından yapılan açıklamada Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Böylece Portekizli teknik adam, yıllar sonra yeniden Santiago Bernabeu'ya dönmüş oldu.

RESMEN AÇIKLANDI

İspanyol devinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Kulübü Yönetim Kurulu, bugün 11 Haziran Perşembe günü Florentino Pérez başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, José Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere önümüzdeki üç sezon için A takım teknik direktörü olarak atanmasına karar vermiştir. Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlıkların başlayacağı 13 Temmuz tarihinde Real Madrid'deki görevine başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İKİNCİ MADRID DÖNEMİ

2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, kulüpte geçirdiği ilk dönemde 1 La Liga, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Özellikle Barcelona'nın zirvede olduğu dönemde Madrid ekibine kazandırdığı mücadeleci kimlik ve rekor puanlı lig şampiyonluğu hâlâ kulüp tarihinin unutulmaz başarıları arasında gösteriliyor.

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Real Madrid yönetiminin, yeni dönemde hem İspanya'da hem de Avrupa'da yeniden dominasyon kurmak için Mourinho'ya güvendiği belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde transfer planlaması ve kamp programı için çalışmalara başlaması bekleniyor.