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Real Madrid, Mbappe için PSG ile anlaştı iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Bir süredir Real Madrid'in ilgilendiği konuşulan Fransız yıldız Mbappe için İspanyol ekibi, Paris Saint-German ile anlaşmaya vardı.

Real Madrid, Mbappe için PSG ile anlaştı iddiası

Daha önce Grizmann'nın Atletico Madrid ile sözleşme uzatacağını da ilk duyuran gazeteci olan Baptiste Ripart, bu kez transfer gündemini sarsacak yeni bir iddiayla gündemde. Fransız gazeteci, dev kulüplerin peşinde koştuğu 19 yaşındaki Mbappe için PSG'nin 272 milyon Euro karşılığında Real Madrid ile anlaşmaya vardığını belirtti.

REAL MADRİD 4 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla transferi duyuran Ripart'a göre, Real Madrid 272 milyon Euro'yu Fransız ekibine 4 taksitte ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon PSG ile Fransa Ligue 1'de 28 karşılaşmada forma giyen Mbappe, takımına 13 gol 8 asistlik katkıda bulundu. (DHA)

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real madrid psg Mbappe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
etmez o kadar la bu bebe
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