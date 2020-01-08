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  4. Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 08.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Real Madrid'de hayal kırıklığından öteye gidemeyen Eder Militao'nun sevgilisi Alicia Gomes Olivera sosyal medyayı sallıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Eder Militao, futbolundan çok özel hayatıyla konuşuluyor. Real Madrid formasıyla bu sezon yalnızca 8 resmi maçta forma giyebilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Instagram'da yeşil sahalardan daha çok zaman geçiriyor.

Real Madrid'in 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Eder Militao, yeni ilişkisini kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu. 21 yaşındaki futbolcu, 18 yaşındaki Brezilyalı model Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşadığını itiraf etti.

"AŞK DOLU BİR YIL DİLİYORUM"

Eder Militao, söz konusu paylaşımında, "2019'un sonu, 2020 için bana bir hediye verdi. Hepinize barış ve aşk dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. Alicia Gomes Oliveira'nın Instagram'da 250 bin takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Eder Militao Alicia Gomes Olivera

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