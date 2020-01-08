Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Eder Militao, futbolundan çok özel hayatıyla konuşuluyor. Real Madrid formasıyla bu sezon yalnızca 8 resmi maçta forma giyebilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Instagram'da yeşil sahalardan daha çok zaman geçiriyor.
Real Madrid'in 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Eder Militao, yeni ilişkisini kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu. 21 yaşındaki futbolcu, 18 yaşındaki Brezilyalı model Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Eder Militao, söz konusu paylaşımında, "2019'un sonu, 2020 için bana bir hediye verdi. Hepinize barış ve aşk dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. Alicia Gomes Oliveira'nın Instagram'da 250 bin takipçisi bulunuyor.
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