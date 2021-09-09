Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı'na aday olmayacak

İSTANBUL (AA) - Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, 29 Eylül'de yapılacak genel kurulda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı'na aday olmayacağını ve başkanlık görevini bırakacağını bildirdi.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69'uncu seçimli Olağan Genel Kurulu, 29 Eylül'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak. Mevcut Başkan Recep Konuk, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 yıllık nöbeti bu genel kurulda devredeceğim. 22 yılın sonunda emanetin sahiplerinden yürekten bir hayır duası alabildiysem en büyük mutluluğum bu olacak." ifadesini kullandı.

Genel kurulda kurum olarak tazeleneceklerini belirten Konuk, "Ben ve arkadaşlarım görevimizi yapmanın iç huzuruyla 22 yıllık nöbet görevimizi tamamlayacağız, emaneti taşımaya talip olan ve ortaklarımızın teveccüh göstereceği arkadaşlarımıza nöbeti devredeceğiz. 70 yıl önce kurulan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde emaneti 22 yıl kesintisiz taşıdım. Bu 22 yılın çoğunda genel kurullarda kararlarımızı ittifakla aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk, genel kurulda herkesin gıpta ile izleyeceği bir nöbet değişiminin yaşanması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Emaneti taşımaya talipli ya da kendini hazır hisseden arkadaşlarımızın ortaklarımızın huzuruna çıkması ve projelerini anlatması için bu iletişim çağında yeterli zamanları vardır. Her ortağımız gibi ben de sandıkta oyumu kullanırken adayların projelerine, kooperatifimiz ve Konya Şeker için çizdikleri yol haritasına, ortaya koydukları vizyona bakacağım. Genel kurulumuzun başta üretici ortaklarımıza, kurumumuza, ülkemize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyor, emaneti teslim alacak arkadaşlarımızı Rabbimin mahcup etmemesini diliyorum."

