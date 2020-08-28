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Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne bisiklet yolu yapılıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 28.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Caddenin tretuvar ve asfalt çalışmalarını tamamlayan Belediye, çevre düzenlemeleriyle birlikte caddede bisiklet yolu yapımına da büyük bir hızla devam ediyor.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, caddede başlayan bisiklet yolu yapımını inceledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mikdat Yıldırım ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki bisiklet yolu çalışmalarının da tamamlanacağını ve Çorum sokaklarının en kısa sürede Çorbis ile buluşacağını söyledi.

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