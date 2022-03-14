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Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’ne geri sayım başlıyor

14.03.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de hayata geçirilecek

İSTANBUL (AA) - Red Bull Basement’ın 2021 Dünya Finali kapsamında, 44 ülkeden finalist öğrenciler İstanbul’da global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Red Bull Basement, her yıl gerçekleştirilen dünya finali ile aynı zamanda genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine de fırsat tanıyor. Bu sene dünya çapında 44 ülkeden 4041 başvuru arasından seçilen ülke finalistlerinin projelerini aktarmak ve geliştirmek üzere bir araya geleceği Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de hayata geçirilecek.

- Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi ToplaGel temsil edecek

Atölyeler, çalışma grupları ve ilham verici konuşmalarla sürecek 3 günün sonunda ülke finalistlerinin projelerini global bir jürinin değerlendirmesine sunacağı ve birincinin seçileceği Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nde bu sene Türkiye’yi ToplaGel temsil edecek.

Red Bull Basement’a Türkiye’den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ToplaGel’in kurucuları, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini "geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform" olarak özetliyor.

Geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak, atık toplayan kişilerin istihdamına katkı koymak ve kişilere özel ödül sistemi ile sistemin devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor.

- Başarılı girişimcilerden hikayeler

Red Bull Basement 2021 döneminde projeleriyle ülkelerini temsil etmeye ve Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler, İstanbul’da global sosyal inovasyon çevresi ile buluşacak. Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen üniversiteli gençler, yurt içi ve yurt dışından gelen mentorlar ile buluşarak, üç gün boyunca devam edecek eğitim ve çalışmalar ile uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak.

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali kapsamında öğrenciler girişimcilerle bir araya gelme fırsatı da bulacak. SuperSocial Üst Yöneticisi (CEO) Mathias Haas, World Wide Generation'ın (WWG) Kurucusu ve CEO'su Manjula Lee ve Gener8 Kurucusu ve CEO'su Sam Jones gibi isimler finalist gençlerle kendi hikayelerini paylaşacak.

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