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Red Bull BC One Türkiye finali, 15 Mayıs’ta Antalya’da

15.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmanın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasım ayında New York’ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin her noktasından katılımcılar için başvuruları açılan Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı 15 Mayıs'ta Antalya’da gerçekleşecek.

Redbull'dan yapılan açıklamaya göre, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünya gençliğini etkisi altına alan ve son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin onayıyla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor.

Breaking’in uzun zamandır prestijli bir branş olarak değerlendirilerek, bu zamana kadar en iyilerin yarıştığı Red Bull BC One da Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için geri dönüyor.

Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl, 12 Kasım tarihinde New York’ta gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One, Türkiye Finali’ni bu yıl Antalya’ya taşıyor.

Katılımcılar başvurularını 10 Mayıs'a kadar redbullbcone.com adresi üzerinden yapabiliyor. 14 Mayıs’ta ön elemeler ve atölyelerle başlayacak ve final karşılaşmaları 15 Mayıs'ta Antalya’da gerçekleştirilecek Red Bull BC One Türkiye Finali’nde, başarılı dansçılar yeteneklerini sergileme imkanına sahip olacak.

Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, efsanevi Türk B-Boy "Mucize" Mümtaz ve birçok önemli ismin aralarında olduğu jüri belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgiye redbullbcone.com adresinden ulaşılabiliyor.

- New York sokaklarından olimpiyatlara

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına breaking'in dahil edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen Breaking’in olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breaking, özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

Red Bull BC One, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. Antalya’da düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final kasım ayında New York’ta gerçekleştirilecek.

Red Bull BC One Cypher başta Türkiye’de ardından dünya çapında, deneyimli jürinin elemesinin ardından dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl’ünü belirleyecek.

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