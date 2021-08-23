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Red Bull Car Park Drift öncesi Abdo Feghali’den drift tutkunlarına eğitim

23.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Car Park Drift öncesi Abdo Feghali’den drift tutkunlarına eğitim

İSTANBUL (AA) - Red Bull Car Park Drift formatının yaratıcısı ve Red Bull sporcusu Abdo Feghali, drift tutkunlarına sporun incelikleri konusunda eğitim verdi.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye’nin en iyi drift pilotları Bursa’da zorlu bir mücadele için bir araya geliyor. 2021 sezonundaki yedinci yarışa sayılı günler kalırken, birbirinden hızlı 23 yarışçının mücadele edeceği Türkiye Finali öncesinde, İzmit Körfez Pisti’nde Drift Akademi düzenlendi.

Red Bull Car Park Drift formatının yaratıcısı ve efsane Red Bull sporcusu Abdo Feghali, drift tutkunlarına sporun incelikleri konusunda eğitim verdi. Amatör driftçiler, Feghali’den önemli bilgiler öğrenirken, Drift Akademi’de başarıya ulaşan Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali’nde doğrudan yarışma hakkı kazandı.

- Biletler satışa çıktı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile 29 Ağustos’ta Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkarma imkanı bulacak.

Finali canlı izlemek isteyenler, etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabiliyor.

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