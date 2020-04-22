Red Bull Chess Masters'ta final masası şekilleniyor

İSTANBUL (AA) Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters'ta üçüncü eleme sonuçları belli oldu.

Red Bull açıklamasına göre, farklı formatıyla dikkati çeken ve Türkiye'nin iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'ta heyecan üçüncü kez başladı.

16 ila 70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters'ta final masasında yer alacak finalistler belli olmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrim içi olduğu turnuvada üçüncü eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 4'er sporcu 29-30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek finallere adını yazdırdı.

Erkeklerde Azer Abdullayev, Emirhan Tarlabaşı, Okan Özsakallıoğlu ve Anar Aliakbarov, kadınlarda ise Hayrun Nisa Şahin, Emel Kaya, Azra Ece Koç ve Emine Yanık Sural finale yükseldi.

Açıklamaya göre, en iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, "yıldırım satranç" formatıyla düzenlenecek turnuvada dördüncü eleme mücadeleleri yarın gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 29 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Erkekler Finali ise 30 Mayıs'ta oynanacak.