Red Bull Cliff Diving'de 2021 sezonu Fransa'da gerçekleştirilen yarışla başladı

İSTANBUL (AA) - Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving, 21 aylık bir aradan sonra geri döndü.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 sezonunun ilk durak noktası olan Fransa'da sporcular, Saint-Rahael kasabasında önemli bir mücadele sergiledi.

Heyecan dolu performansların sergilendiği mücadelede, erkeklerde büyük bir sürpriz yaşandı. Açılış yarışına davet usulü (wildcard) ile katılan Romen Catalin Preda, birinciliği elde ederken, kariyerinin 6. Red Bull Cliff Diving yarışmasına katılan Preda'yı, efsane Gary Hunt takip etti. İlk yarış sonunda erkekler podyumunu tamamlayan isim Constantin Popovici oldu.

Kadınlarda ise 4 kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı Rhiannan Iffland, yine mücadelenin galibi oldu. Avusturalyalı sporcuyu, Kanadalı rakipleri Molly Carlson ve Jessica Macaulay takip etti.

Elde ettiği sonuçla Preda, erkeklerde 200 puanla şampiyona liderliğini ele geçirdi. Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı.

Red Bull Cliff Diving, 14 Ağustos'ta Norveç Oslo'da devam edecek.

